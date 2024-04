Gratteri da New York: “Lotta alle mafie? Stiamo pareggiando”

"La mafia si è trasformata velocemente. Bisogna investire e assumere ingegneri informatici. La lotta alla mafia? Stiamo pareggiando...". Così il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, che ha presentato il report della Fondazione Magna Grecia sul cyber crime nella sede Onu di New York.

La conferenza "Le sfide imposte dalla criminalità organizzata nell'era dell'intelligenza artificiale e di internet", promossa dalla Fondazione Magna Grecia, in collaborazione con la Rappresentanza Permanente d'Italia alle Nazioni Unite, (e IALF, IAPC, IIC e John D. Calandra Italian American Institute) ha visto protagonisti proprio Gratteri insieme ad Antonio Nicaso, esperto di criminalità organizzata al Queen's College in Canada, Ronald J. Clark, CEO di Spartan Strategy & Risk Management, vice sottosegretario per la Protezione Nazionale presso il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, Arthur J. Gajarsa, giudice di circoscrizione della Corte d'Appello del Circuito Federale degli Stati Uniti (R.E.T.), e Antonello Colosimo, presidente della Camera Regionale dei Conti della Corte Suprema dei Conti, Saverio Romano, parlamentare italiano e presidente della Commissione per le semplificazioni, Giorgio Silli, Sottosegretario agli Esteri. Moderatore Fabrizio Frullani, vice direttore del Tg2. Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, ha aperto i lavori presentando la sua fondazione che opera da 40 anni, seguito anche dall'intervento dell'ambasciatore Gianluca Greco, vice Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite.

Nicaso, autore di autorevoli libri sull'evoluzione delle mafie nel mondo, ha detto che soprattutto la mafia italo-americana, quelle "delle cinque famiglie newyorchesi, sta scomparendo proprio per la sua lentezza nell'adattarsi, rispetto alle altre mafie nel mondo, all'utilizzo del web". Nicaso ha anche messo in guardia dal pericolo che le mafie saranno in grado presto di utilizzare anche "i droni per uccidere".