Gratteri all'attacco: “Vogliono i pm sotto il controllo del governo”

"Sono contrarissimo e lo dico perché per me il silenzio è complicità". Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, sull'ipotesi di cancellazione dell'obbligo dell'azione penale. "Sono assolutamente contrario - ha aggiunto Gratteri a margine di una conferenza stampa in Procura - anzi lo ero già con la riforma Cartabia, quando è stata resa facoltativa la denuncia per le truffe. Parliamo di tutto tranne che della tutela della parte offesa. Io ritornerei a prima della riforma Cartabia. Si crea troppo arretrato? Invece di avere 250 magistrati e 220 fuori ruolo fai 30 fuori ruolo e il resto fa sentenze e indagini, chiudi tribunali che hanno 7-8 giudici, accorpa i tribunali, riduci il numero di magistrati dove sono sovrabbondanti e comincia a fare sinergia sulle risorse in campo. Poi vediamo cosa manca. Ma non dobbiamo tagliare con l'accetta il codice penale per dimostrare all'Europa che è calato il numero dei reati o delle denunce per avere i soldi dall'Europa. Questo si chiama gioco delle tre carte, non è quello di cui i cittadini di un paese del G7 nel 2024 ha bisogno".

"Se parlerò con Nordio? E di cosa? Non mi pare il luogo. Ognuno di noi sa cosa pensiamo su ogni tipo di riforma, non c'è bisogno di un incontro specifico per ribadire le nostre idee e posizioni". Ha proseguito Gratteri, a margine della conferenza stampa in Procura, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse sua intenzione parlare con il ministro della Giustizia Carlo Nordio sui progetti di riforma della giustizia domani, in occasione della cerimonia di insediamento della nuova presidente della Corte d'Appello di Napoli (alla quale sarà presente anche il ministro). "Le nostre idee e posizioni - ha aggiunto Gratteri - sono chiare a tutti ed è chiaro a tutti il mio pensiero su ogni singola riforma. Non c'è bisogno di discutere di riforme della giustizia in una sede impropria". Su Maria Rosaria Covelli, nuova presidente della Corte d'Appello di Napoli, Gratteri ha detto: "Non la conosco personalmente ma ne ho sentito parlare molto bene, proviene dall'ufficio ispettivo del Ministero quindi conosce bene ruoli e compiti dei magistrati e questo mi fa piacere. È allenata al rigore. Sono fiducioso".

"Se sono d'accordo con la separazione delle carriere? Non penso fosse questa un'emergenza o una necessità. Ogni anno solo lo 0,2% dei pm chiede di passare a fare il giudice o viceversa. È un problema assolutamente inesistente. E se un pm chiede di fare il giudice deve spostarsi di sede. Il problema è zero virgola zero due. Temo che il passaggio successivo sia far passare sotto l'esecutivo i pm per poter dare ogni anno le direttive e dettare l'agenda, per dire quali sono le priorità del Paese e quali tipologie di reato siano la priorità". "Io non sono d'accordo con tutto quello che è stato fatto dalla riforma Cartabia ad oggi - ha aggiunto Gratteri - tutto quello che è stato fatto non serve a velocizzare processi o a dare risposte a chi ha bisogno di giustizia. Sono riforme che rendono più difficile il lavoro soprattutto delle forze dell'ordine e dei magistrati".

"L'indipendenza della magistratura in questo momento non è a rischio, perché parliamo di progetti. Per ora possiamo dire che c'è una pressione psicologica sui pm. "Io ho spalle larghe e nervi d'acciaio, magio pane e veleno da una vita e tutto questo non mi tocca - ha aggiunto Gratteri - ma penso a quanti giovani magistrati con grande entusiasmo e dopo anni di studi hanno superato un concorso e si trovano questo turbinio di riforme che non hanno nulla a che vedere con i bisogni delle parti offese e della giustizia". Secondo Gratteri "in questo momento non c'è un rischio per l'indipendenza della magistratura perché parliamo di progetti. Poi vediamo se si attueranno e in che modo. Molte volte si è detto 'a' e poi è stato solo un annuncio o è stato b o 'c'".