Gratteri: "A Napoli combatterò la mafia più antica. Dobbiamo dare risposte ai cittadini che non vogliono convivere con la camorra"

"A Napoli combatterò la mafia più antica, che in provincia è simile a quella calabrese. Rappresentiamo lo Stato e dobbiamo dare risposte ai cittadini che non vogliono convivere con la camorra". Così Nicola Gratteri, neo procuratore di Napoli, ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata a "La Stampa".

“Uso il codice, non sono giustizialista. Io faccio il magistrato. E lo faccio con passione e determinazione", ha detto il magistrato calabrese, che ha parlato anche del lavoro che lo attende nel capoluogo campano: "Ovviamente, mi metterò a studiare per non farmi trovare impreparato. Ma comunque potrò avvalermi di colleghi intelligenti e preparati e di investigatori capaci e tenaci. Il nostro è un lavoro di squadra''.

Gratteri ha confermato anche il suo giudizio non positivo sulla riforma Cartabia: ''Le riforme devono migliorare la situazione, non peggiorarla. Con la riforma Cartabia si rischia di tornare indietro''.