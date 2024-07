Gratteri: “Denunciate, fidatevi di noi”

"Sono stato sempre chiaro, dico sempre quello che penso e guardo le persone negli occhi: l'ho fatto sempre in Calabria e lo sta facendo a Napoli. Più volte, in varie sedi, ho detto 'fidatevi, venite a parlare, venite a denunciare'. Ricevo tutti, anche di sabato, di domenica, di pomeriggio, dove volete: non avete alibi per non denunciare". Lo ha sottolineato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, rispondendo alla domande dei giornalisti a margine della sottoscrizione del "Protocollo per la legalità e la sicurezza delle imprese" in Prefettura a Napoli.

A chi gli ha chiesto se c'è ancora paura nel denunciare il procuratore ha replicato dicendo che è vero che c'è ancora paura ma anche che "non c'è alternativa alla denuncia: pagare la mazzetta, pagare il pizzo significa essere schiavi per tutta la vita". Poi ha ricordato il caso di due giovani commercianti partenopei: "Abbiamo avuto due ragazzi meravigliosi, giovani, che hanno aperto un'attività commerciale e a cui pochi mesi fa hanno chiesto il pizzo. Hanno avuto il coraggio di denunciare. Hanno le forze dell'ordine vicino, sono passato anch'io a trovarli: ragazzi di 23-25 anni non possono pagare il pizzo fino a 60 anni. Devono denunciare, ripeto: fidatevi di noi".