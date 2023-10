Gratteri: “Nella cocaina anche cemento, urina di maiale e kerosene. Da beige a bianca per essere più appetibile”

"Dentro la cocaina c’è anche cemento, urina di maiale e kerosene. Da beige, la fanno diventare bianca per essere più appetibile sul mercato“. Così il neo procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ospite della trasmissione "Accordi&Disaccordi" in onda sul Nove, ha spiegato il processo con cui dalla pianta di coca si passa al prodotto finito che arriva sul mercato occidentale.

"La cocaina si produce solo in Colombia, Bolivia e Perù. Le foglie si raccolgono solo due volte l’anno, poi le foglie si frullano e quando si ottiene la poltiglia molla, per indurire l’impasto si utilizza cemento da costruzione, come se fosse farina per il pane, poi il kerosene. Se quello non c’è, si usa l’urina del maiale dove far macerare la poltiglia e altri agenti chimici come l’acetone, l’etere e gli sbiancanti per renderla più appetibile per il mercato occidentale”, le parole del magistrato riportate da Ilfattoquotidiano.