Ritrovato il gratta e vinci rubato: sarebbe in una banca

Sarebbe stato ritrovato il biglietto di "Gratta e Vinci" che sabato sarebbe stato rubato ad un'anziana donna dal titolare di una tabaccheria del centro di Napoli. Il tagliando sarebbe stato trovato in un istituto di credito di Latina dove l'accusato l'avrebbe depositato prima di cercare di partire per le Canarie. Sulla vicenda stanno indagando ancora i Carabinieri che hanno ascoltato l'uomo, 57 anni, e - per il momento - lo hanno denunciato a piede libero per furto.

Il tabaccaio si difende

Il tabaccaio, sorpreso a Fiumicino mentre cercava di imbarcarsi per Fuerteventura, sostiene di non aver rubato il tagliando e passa al contrattacco annunciando di voler denunciare la stessa signora. La faccenda risulta ingarbugliata ed è proprio per questo che l'intero lotto di biglietti è stato sospeso, per evitare che la vincita di 500mila euro venga incassata, così come è stata sospesa la licenza della tabaccheria di Materdei.

La fuga con il tagliando

Tutto è iniziato lo scorso sabato. La signora ha raccontato di aver acquistato due Gratta e Vinci ed uno di questi è risultato vincente. Non credendo ai suoi occhi, la donna si sarebbe recata dal tabaccaio per avere una conferma, ma nel visionarlo uno dei proprietari della ricevitoria l'avrebbe portato via con sé fuggendo in moto.

La signora ha sporto subito denuncia, ma l'uomo è risultato irreperibile fino a ieri quando, pronto a partire per la Spagna, stava cercando di salire su un aereo a Fiumicino. Quando è stato rintracciato l'uomo no aveva il biglietto con sè, biglietto che - come detto - sarebbe stato depositato in una banca dove l'uomo avrebbe anche aperto un conto corrente.

Corsa al lotto

Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi risvolti, ma intanto la vicenda è diventata di carattere nazionale e neanche a dirlo a Napoli è partita la corsa al lotto. La questione ha scatenato anche l'ilarità di tanti utenti social che da sabato hanno invaso le proprie bacheche con decine di meme, ribattezzando lo storico gioco come "Gratta e fuggi".