Gratta e vinci rubato, trovato il tabaccaio: andava alle Canarie. È ancora caccia al tagliando

Stava per partire direzione Fuerteventura, Canarie. Il tabaccaio di Materdei scappato col Gratta e Vinci (premio 500mila euro) di un'anziana signora, è stato trovato e denunciato.

Raccolta la denuncia della vittima, ieri, carabinieri della compagnia Stella avevano fatto partire le ricerche su tutto il territorio europeo, frontiere comprese.

L'uomo - G.S., incensurato di 57 anni - si era presentato all’aeroporto di Fiumicino con un biglietto aereo per l'isola spagnola, pronto a lasciare il Paese. La polizia di frontiera ha però rilevato l’alert sulla sua identità e lo ha bloccato. Contattati i militari della compagnia Stella, l’uomo è stato identificato e denunciato a piede libero.

Resta il mistero al momento sul tagliando vincente, che il tabaccaio in fuga non aveva con sé. Proseguono gli accertamenti per ritrovare il biglietto, e non è escluso che possa emergere l'uomo abbia coinvolto come complici della sua fuga altre persone.

La vicenda che ha visto l'uomo protagonista è stata particolarmente discussa in queste ore, con tanto di corsa al Lotto correlata e di commenti di volti noti del panorama partenopeo come quello di Patrizio Rispo. Intanto l'ADM ha sospeso la licenza alla tabaccheria teatro della vicenda.