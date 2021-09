Furto Gratta e Vinci, l'anziana ha lasciato Materdei. La figlia dell'ex tabaccaio: "Siamo gente onesta"

La 70enne è ancora molto scossa per l'accaduto, anche se il ritrovamento del biglietto vincente in una banca di Latina le ha fatto tirare un sospiro di sollievo

"Sono una persona onesta, lavoro da una vita". A "Morning News", Paola Scutellaro, figlia dell'ex tabaccaio (l'esercizio commerciale di via Materdei risulta intestato alla moglie) accusato di aver sottratto il biglietto vincente del Gratta e Vinci di 500mila euro, prende le distanze dal padre. "Non so niente, non lo abbiamo più sentito.Temiamo che la licenza sia sospesa", spiega la donna, dopo il tentativo del padre di imbarcarsi con un aereo in direzione Canarie. L'uomo, intanto, è stato sottoposto a fermo di polizia perché accusato di furto pluriaggravato e tentata estorsione. I carabinieri sono riusciti a recuperare il biglietto vincente in una banca di Latina.

La donna ha abbandonato Materdei

Secondo quanto trapela, l'anziana a cui è stato sottratto il biglietto vincente, avrebbe in queste ore abbandonato il quartiere di Materdei in cui abita, per evitare eventuali ritorsioni dopo l'accaduto. In molti, soprattutto amici e parenti, la stanno sostenendo da un punto di vista psicologico, ma la donna di 70 anni ha preferito cambiare aria, anche per evitare di essere individuata.

La difesa di Scutellaro

Il biglietto l'ho fatto comprare io da un mio conoscente il giorno prima, alla signora avevo chiesto soltanto di andare a riscuotere la vincita che credevo ammontasse soltanto a 500 euro", sarebbe stata la difesa di Gaetano Scutellaro. "Io non sono il tabaccaio, ma l'ex-marito della titolare'', spiega Scutellaro. Il tagliando vincente sarebbe - nella sua ricostruzione - stato acquistato da un suo conoscente la sera prima: ''Io non ci entro in quella tabaccheria, perché non sono più in buoni rapporti. Dopo aver grattato mi ero accorto di una vincita, ma credevo ammontasse solo a 500 euro. Ho chiesto un piacere alla signora, se potesse ritirarla al posto mio''.

Quando però la donna, così come ricostruisce Scutellaro, ha tardato a uscire dalla rivendita con il denaro, lui si sarebbe avvicinato all'entrata col motorino: ''Le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi ha detto che bisognava andare in banca per ritirare la vincita. Mi sono fatto consegnare il tagliando e sono andato via. Questo è stato tutto registrato dalle telecamere della tabaccheria''. Ma perché allontanarsi addirittura verso le Canarie? "Mi sono allontanato da Napoli per paura, non avevo nemmeno letto le notizie della denuncia della signora''.

La vicenda

Tutto è iniziato lo scorso sabato. La signora ha raccontato di aver acquistato due Gratta e Vinci ed uno di questi è risultato vincente. Non credendo ai suoi occhi, la donna si sarebbe recata dal tabaccaio per avere una conferma, ma anziché visionare il biglietto Scutellaro se ne sarebbe appropriato per poi saltare in scooter e fuggire.

La donna ha sporto subito denuncia. Il tabaccaio è risultato irreperibile fino a ieri quando, a Fiumicino, stava cercando di salire su un aereo per Fuerteventura. Il biglietto non era con lui. Si è scoperto poi l'uomo l'avesse depositato in una banca di Latina sulla sua strada per Roma.