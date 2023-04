A Napoli sembra Natale, città imbiancata: le immagini sono virali - VIDEO

Mentre tutti aspettano le belle giornate primaverili, una perturbazione atlantica getta Napoli nella morsa del maltempo. La città, infatti, si è svegliata con pioggia, vento e grandine e temperature decisamente al di sotto delle medie stagionali. La grandinata intensa, inoltre, ha totalmente imbiancato diverse parti della città. Alcune segnalazioni più clamorose arrivano da Posillipo o dal Vomero dove il "bianco" ha colorato un po' tutto.

Tante le segnalazioni sui social da parte dei cittadini, così come sono tanti i video che stanno circolando. Uno di questo è stato diffuso dal deputato Borrelli. Intanto il tempo non sembra migliorerà per il restante fine settimana. Una nuova ondata di maltempo e freddo è attesa anche nelle prossime ore e terrà compagnia napoletani e turisti almeno fino a lunedì.

Le compagnie di navigazione, visto il maltempo, hanno sospeso le corse degli aliscafi tra i porti della terraferma di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e le isole Ischia, Procida e Capri. Effettuano le corse i traghetti. Neve sul Vesuvio, con la vetta del vulcano che questa mattina si presenta bianca anche se poco visibile da Napoli a causa della nuvolosità.