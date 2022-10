Enzo Gragnaniello esce dall'ospedale dopo la crisi cardiaca: "Un bacio a tutti. Ci vediamo presto"

"Ciao a tutti, volevo informarvi che ora sto bene e sono a casa..grazie a tutti coloro che sono stati in ansia per me e mi sono stati vicino con infinito affetto. Inoltre ringrazio i ragazzi del primo soccorso che erano dietro al palco la sera dell’11 Ottobre, il 118 e un grazie infinito al Cardiologo Rocco Perrotta che è intervenuto la notte in cui sono stato male, a tutta l’equipe del reparto di cardiologia dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta (utic e cardiologia universitaria ). Un bacio a tutti e ci vediamo presto".

Con questo post pubblicato sui social Enzo Gragnaniello rende noto a fan e amici di essere uscito dall'ospedale di Caserta dopo la crisi cardiaca che l'ha colpito al termine di un concerto in piazza a Camigliano con la sua band. Grazie ad un provvidenziale intervento chirurgico (impianto di uno stant cardiaco) la situazione è ora sotto controllo.