Gomorra, don Patriciello: “Bene il libro ma la serie ha fatto danni”

"Non so per quale motivo il libro 'Gomorra' abbia avuto un successo mondiale visto che di libri sullo stesso argomento ce ne sono tanti. Saviano ora vive in America e ogni tanto torna in Italia, ma se permette a Parco Verde ci sto io. Lui in questi anni l'ho invitato tante volte, ma non è mai venuto. È venuto solo una volta a intervistarmi tanti anni fa, quando ancora non era famoso". Lo ha detto il parroco di Caivano (Napoli), don Maurizio Patriciello, a Campobasso rispondendo alla domanda di uno studente su 'Gomorra' e facendo riferimento alle recenti critiche di Roberto Saviano per la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel paese campano. "Invito i ragazzi a leggere il libro - ha aggiunto Patriciello - ma un conto è scrivere il libro e poi fare un film, un conto è insistere con una serie tv. Quei modelli sono stati ripresi dai nostri ragazzi, sono tutti fatti con lo stampino. Si insiste con l'immagine del camorrista che ha i soldi, gli abiti firmati e le auto di lusso. Per questo la serie televisiva non ha fatto bene".