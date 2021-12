Gomorra inserita tra le migliori 10 serie del 2021 dal New York Times

Gomorra, prodotta da Cattleya, è stata inserita dal New York Times tra le migliori 10 serie tv del 2021. Intanto in Italia sta andando in onda l'ultma stagione di Gomorra, con episodi finali in programma il prossimo 17 dicembre. Ultimo atto che gli americani vedranno prossimamente su HBO Max, mentre hanno da poco potuto godersi le stagioni 3 e 4.

In questa recente classifica del NYT Gomorra è una delle pochissime produzioni non in lingua inglese ad essere stata selezionata dal quotidiano USA. Una nuova attestazione per Gomorra che, dal debutto su Sky nel 2014, ha collezionato riconoscimenti in ogni parte del mondo.

Premio per Salvatore Esposito

Giovedì 9 dicembre, alle ore 18.00, presso la Camera dei Deputati si terrà l’edizione 2021 dei “Patrimonio Italiano Awards”, alla presenza dell’Onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata italiana eletta in America. Il prestigioso riconoscimento, ideato dai giornalisti Luigi Liberti e Mike J. Pilla, direttori di Patrimonio Italiano Tv, onora personaggi storie ed eccellenze italiane che contribuiscono alla diffusione e valorizzazione della Cultura italiana nel mondo. A ricevere l’edizione 2021 del riconoscimento degli italiani nel mondo sarà Salvatore Esposito, attore italiano che ha raggiunto il successo internazionale per le sue interpretazioni in Gomorra e Fargo. Nell’occasione sarà presentata anche la neonata associazione “Patrimonio Italiano USA”, presieduta dall’On. Nissoli, che ha lo scopo di riunire Italo-americani ed amanti del Made in Italy in attività socio-culturali. Durante la cerimonia, sarà proiettato il trailer del reportage prodotto da Iovino&Partners “My american Dream”, in cui Salvatore Esposito si racconta ad Alessandro Iovino nei luoghi simbolo di New York: da Times Square al Central Park, dalla chiesa Gosper Brooklyn Tabernacle Church alla New York University. L’evento, che doveva tenersi lo scorso marzo ma fu rinviato causa Covid, sarà trasmesso in diretta dalla webtv della Camera e su Patrimonio Italiano Tv, la social tv degli italiani all’estero premiata dal neoeletto sindaco di New York, Eric Adams, con la prestigiosa Citation. Saranno previsti collegamenti video con gli Stati Uniti, uno dei quali con il primo cittadino Newyorchese Adams.