Gomorra, morto per Covid-19 l'ispettore di produzione

Tra le numerose vittime del Covid-19 c'è l'ispettore di produzione della serie tv Gomorra. Gianni, questo il suo nome, è morto in seguito al contagio da Coronavirus. Lo ricordano anche i protagonisti della serie tv, tra questi l'attore Salvatore Esposito: "Ciao Gianni, grazie per quello che hai fatto per tutti noi in questi anni", scrive Esposito. "Eri uno di quei lavoratori che faceva di tutto affinché il set fosse sempre nelle condizioni migliori. Sin dalla prima stagione sei stato un grande sostegno per tutti noi ,in ogni momento potevamo contare su di te . Gomorra non sarà più la stessa".