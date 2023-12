Il vicino gli dà fuoco, 51enne muore dopo 10 giorni di agonia

E' morto dopo dieci giorni di sofferenze all'Ospedale Cardarelli di Napoli. Giuseppe Tirone, 51enne di Cervinara, in provincia di Avellino, è deceduto a causa di gravi ustioni che gli sarebbero state provocate dal vicino di casa durante un litigio. La mattina del 16 dicembre, infatti, Massimo Passariello, 38 anni, lo avrebbe cosparso di liquido infiammabile e poi gli avrebbe dato fuoco, rendendo necessario il ricovero in condizioni critiche.

Passariello era stato accusato di tentato omicidio, ma con la morte di Tirone l'accusa si trasformerà automaticamente in omicidio volontario. Come riportato da AvellinoToday, nei giorni scorsi il gip del Tribunale di Avellino aveva accolto l'istanza dei suoi avvocati, rigettando l'arresto in flagranza operato dalla polizia di Cervinara. Al contempo, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per trattenere in carcere il 38enne, in attesa degli sviluppi dell'indagine. La comunità di Cervinara è in lutto.