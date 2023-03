Un altro lutto sconvolge la città: è morto Giuseppe Sbrescia

Dopo la morte della luminare della dermatologia partenopea, Gabriella Fabbrocini, un altro decesso sconvolge la città. Se ne è andato a soli 36 anni Giuseppe Sbrescia, impiegato al Comune di Napoli e giornalista.

Dopo alcuni giorni di ricovero al Pellegrini era stato trasferito alla fine di gennaio nel reparto malattie respiratorie del Monaldi per una forma severa di polmonite. Dopo un mese e mezzo di lotta contro la malattia purtroppo il suo cuore si è fermato, lasciando attoniti tutti coloro che lo conoscevano.

Il cordoglio degli amici

"Sono senza parole ci ha lasciati Giuseppe Sbrescia", è il commento di Francesco Vernetti ex consigliere comunale.

"Giuseppe Sbrescia il mio peppino adorato, l’amico di tante battaglie e di tante avventure è volato in cielo poco fa. È stato fra i collaboratori più preziosi e bravi di Retenews24, un ragazzo di straordinario valore e di immensa vivacità intellettuale. Ci siamo poi ritrovati al Comune di Napoli, era fra le punte di diamante della squadra dell’Assessore Chiara Marciani. In questi giorni ho sperato potesse farcela. Non ce l’ha fatta, lasciandomi in una tristezza e in una solitudine infinita. Ciao Peppì vola alto vola libero, è stato un onore volerti bene fratello mio. Una giornata veramente pessima", scrive Lorenzo Crea.