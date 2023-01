Provò a corrompere un pentito: condannato il boss Giuseppe Misso

Giuseppe Misso, 75 anni boss della Camorra del Rione Sanità di Napoli, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione, dal tribunale di Sulmona (L'Aquila), per aver cercato di convincere un collaboratore di giustizia a riferire false notizie sul clan Misso. L'accusa di tentata induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, per il 75enne, risale a più di 12 anni fa.

Dopo la sentenza definitiva di condanna a 20 anni di carcere per omicidio, nel 2013, Misso ha scontato parte della pena nel carcere di Sulmona dove, nel 2010, avrebbe avvicinato e chiesto ad un collaboratore di giustizia di riferire false informazioni sul clan mafioso di cui era parte, in cambio di denaro. Il collaboratore però non si è prestato al gioco.