Il Ministro della Difesa Guerini agli allievi della Nunziatella: "La bellezza di Napoli crescerà dentro di voi"

Festa grande in Piazza del Plebiscito per il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli Allievi del 234° Corso della scuola Militare Nunziatella: avvenuto alla presenza della Bandiera d’Istituto e suggellato dalla lettura della tradizionale formula, fatta dal comandante della scuola, il colonnello Ermanno Lustrino, ha sancito l’ingresso a pieno titolo nei ranghi dell’Esercito Italiano di 49 Allievi, 38 uomini e 11 donne.

Solenne, spettacolare ed emozionante la cerimonia, cui hanno preso parte anche molte autorità, sia locali - dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba – sia nazionali dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini al Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, il Comandante per la Formazione dell'Esercito, Gen. C.A. Salvatore Camporeale, il padrino del corso, medaglia d’oro al valor militare, Gen. C.A. Rosario Aiosa, il Comandante delle Forze Operative Sud, Gen.C.A. Giuseppenicola Tota.

Le parole del ministro Guerini su Napoli

Il Ministro della Difesa Guerini, 55 anni il 21 novembre, originario di Lodi di cui è stato anche sindaco, in particolare, ha voluto ringraziare il sindaco Manfredi “per aver voluto che questa cerimonia dopo i mesi che abbiamo alle nostre spalle della pandemia, tornasse a svolgersi nel magnifico scenario di Piazza Plebiscito. Circondata dall’abbraccio e dall’affetto immutato di tutta la cittadinanza”.

Rivolgendosi agli allievi, quindi ha detto “E’ un grande privilegio per voi essere stati ammessi a questa scuola di antiche tradizioni. E con un modello didattico formativo unico. Una realtà educativa di assoluta eccellenza” per aggiungere quindi che “grazie alla Città di Napoli, cari allievi, in questo periodo di scuola avrete anche l’occasione di conoscere una città straordinaria e ricca di storia. E scoprirete che la bellezza di Napoli crescerà dentro di voi giorno per giorno”. E ai microfoni di NapoliToday il ministro Guerini ha aggiunto: "Napoli è una città fondamentale per il nostro Paese e per il Mediterraneo. Le auguro tutto ciò che di bello si può immaginare"