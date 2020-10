"Guarderò le Iene da casa. Ho il Covid": l'annuncio di Giulio Golia

"Buongiorno a tutti! Purtroppo ho scoperto di essere positivo al Coronavirus. Sto bene ma ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata de Le Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa! Vi terrò aggiornati", annuncia su Facebook Giulio Golia in un video. L'inviato e presentatore napoletano delle Iene non sarà presente alla prima puntata della nuova stagione del programma di Italia Uno. Aveva effettuato il tampone dopo essere entrato in contatto con una persona positiva. Al momento ha solo mal di testa.

