Giulia Tramontano uccisa a coltellate dal fidanzato: per occultare il cadavere ha anche cercato di bruciarlo

Uccisa con un paio di coltellate mentre era incinta al settimo mese. E' questa la fine terribile di Giulia Tramontano, originaria di Sant'Antimo, che ha perso la vita a Senago nel milanese, dove lavorava da anni come agente immobiliare. Alessandro Impagnatiello ha confessato l'omicidio nella notte. Secondo quanto trapela dalle indagini avrebbe trasportato il cadavere nel bagagliaio della sua auto, nella quale sono state rinvenute tracce di materiale organico al fine di occultarlo e probabilmente bruciarlo (senza riuscirci) per nascondere ogni traccia della compagna. Il 30enne, di professione barman in un albergo di lusso a Milano, ha confessato davanti al pm Alessia Menegazzo, dopo aver indicato dove aveva nascosto il corpo, trovato in un fazzoletto di terra dietro ai box di una palazzina di via Monte Rosa a Senago, poco distante dall'abitazione in cui abitava con Giulia.

La doppia vita di Impagnatiello

L'omicidio sarebbe avvenuto nella casa in cui viveva la coppia quello stesso sabato sera in cui la 29enne sembrava sparita nel nulla, dopo aver scoperto la relazione che Impagnatiello intratteneva con una collega statunitense da tempo. Ad insospettire gli inquirenti tracce ematiche di Giulia nell'auto dell'uomo e alcuni messaggi mandati da quest'ultima ad una amica in cui si diceva turbata.

Il barman è ora indagato per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.

Il corredino per la nuova vista che stava per nascere

"Pensare che in una delle scorse settimane eri qui da noi per il corredino, quante risate fatte, quanta gioia nel cuore per la nascita del tuo piccolo bambino, quanta gioia nel tuo cuore di diventare mamma, quanta felicità negli occhi di tua mamma nel diventare nonna. Come si può morire così? Speranzosi nel trovarti viva sorridente e piena di vita, quello che ci trasmettevi sempre quando venivi da noi qui. Ci stringiamo al dolore della famiglia in modo particolare alla tua cara mamma Loredana …come si può da mamma accettare una cosa del genere come? Spero che sia fatta giustizia, ma una giustizia non di parole portate solo al vento ,ma di fatti perché non è pensabile ciò che accaduto, non è ammissibile che la vita venga spenta cosi in un attimo senza come e perchè da un animale. Vogliamo ricordarti sorridente e piena di vita nella speranza che tu e il tuo piccolo non abbiate sofferto abbastanza. Un forte bacio a voi, che possa arrivarvi fin lì". E' il post di cordoglio di un negozio di abbigliamento di Sant'Antimo, dove la 29enne si era recata nelle scorse settimane per acquistare il corredino per il figlio che sarebbe dovuto nascere. E' solo uno dei post per stringersi attorno alla famiglia della ragazza, che non meritava una fine così in uno dei momenti più belli per la vita di una donna.