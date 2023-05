Giulia scomparsa al settimo mese di gravidanza, la lite col ragazzo e il messaggio: "Sono turbata"

Sono ore di apprensione per famiglia e amici di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant'Antimo scomparsa a Senago, in provincia di Milano, dove vive da cinque anni.

Il messaggio all'amica: "Abbiamo litigato, sono turbata"

Agente immobiliare, incinta di sette mesi, la ragazza non dà notizie da domenica. Nelle ultime ore il Corriere della Sera ha riportato di un presunto messaggio inviato a un'amica in cui si Giulia si sarebbe detta "turbata" dopo una lite col fidanzato. Altre fonti raccontano di problemi seri recentemente emersi nella coppia. Il 30enne è stato sentito dai carabinieri, che sono al lavoro per confermare o smentire eventuali incongruenze nella ricostruzione delle ultime ore prima della scomparsa.

La scomparsa: cosa ha portato con sé

Ma quando è scomparsa Giulia? La prima ad allarmarsi è stata sua madre domenica mattina quando – cosa inconsueta – la ragazza non le ha telefonato. Ha provato allora lei a mettersi in contatto con sua figlia, ma il telefono era spento.

Giulia non era in casa col compagno con cui convive, ed è stato lui stesso, domenica, a denunciarne la scomparsa ai carabinieri di Senago. La 29enne era uscita senza bagagli, senza portafogli ma portando via passaporto e bancomat. Non ha un'auto, quindi sarebbe andata via a piedi. Pare non abbia preso alcun aereo, né abbia alloggiato in alcun albergo della zona.

Le indagini e l'appello

I carabinieri di Senago, Rho e del Nucleo investigativo di Milano che si occupano delle indagini ieri hanno sequestrato le immagini delle telecamere intorno all’abitazione della coppia e attendono gli esiti degli accertamenti bancari sui conti della ragazza: ogni utilizzo del bancomat è tracciato, quindi se avesse prelevato dei soldi o fatto degli acquisti data e luogo risulterebbero agli inquirenti.

Giulia è alta 1 metro e 68 e ha un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Essendo incinta al settimo mese la pancia è piuttosto evidente. Gli appelli per le sue ricerche si susseguono costantemente, ne ha parlato anche la trasmissione "Chi l'ha visto?".

I familiari sono molto preoccupati, la ragazza non si era mai comportata in modo strano e temono il suo non sia stato un allontanamento volontario. Chiunque abbia sue notizie può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931.