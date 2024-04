Uccisa con 37 coltellate, il feto è morto dopo la mamma per una insufficienza vascolare

Giulia Tramontano sarebbe morta "per una massiva emorragia acuta provocata da lesioni vascolari cervico-toraciche" inflitte con un'arma da taglio. È quanto emerso in aula, nel processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della fidanzata, come riferito dai medici legali che hanno svolto l'autopsia sul cadavere della giovane.

La 29enne napoletana, come è stato sottolineato davanti alla Corte di Assise di Milano, è stata uccisa con 37 coltellate e "la morte del feto che portava in grembo da sette mesi è successiva al decesso della madre, determinato da una insufficienza vascolare provocata dall'emorragia materna". Sul corpo della donna, colpita dall'ex nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, non vi erano, infine, "lesioni da difesa".

Il corpo dato alle fiamme

Le coltellate del barman sarebbero state sferrate a "destra e sinistra" sia "posteriormente che anteriormente" in varie parti del corpo. Non c'è certezza su quale sia stato il primo colpo e conseguentemente le modalità di aggressione, ma tutto fa pensare, secondo i medici legali ad un'aggressione alle spalle della malcapitata.

La data della morte risalirebbe ad "almeno 48 ore" prima del ritrovamento e fino a "5 giorni" prima, ma è difficile una stima certa a causa delle gravi ustioni presenti sul cadavere di Giulia, data alle fiamme dopo l'omicidio.