Lutto cittadino a Sant'Antimo per la morte di Giulia Tramontano

"Domani avevamo in programma la festa del 2 giugno che ovviamente ho fatto annullare, come città proclameremo il lutto cittadino in onore della memoria di Giulia". Lo dice a LaPresse Massimo Buonanno sindaco di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, paese d'origine di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago al settimo mese di gravidanza.

"In questi mesi - aggiunge il sindaco - abbiamo fatto tanto per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Siamo tutti sconvolti per quello che è successo. Ci stringiamo al dolore della famiglia".