Giulia, per lei funerali privati. La sorella: "Spero capiate la nostra decisione"

Ha spiegato il punto di vista della famiglia attraverso un messaggio sui social Chiara Tramontano, la sorella di Giulia uccisa a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello.

"Grazie a tutti dell’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci - ha scritto la ragazza - I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti. Siamo certi che capirete, perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto".

Il riferimento è alla decisione dei familiari della ragazza di non svolgere i funerali in forma pubblica ma privata. Si terranno domani domenica 11 giugno alle 15 presso la parrocchia Santa Lucia di Sant'Antimo.

Proprio a Sant'Antimo nel tardo pomeriggio di giovedì migliaia di persone avevano sfilato in strada in una lunga e sentita fiaccolata per ricordare la vittima di femminicidio.

Si aggrava ancora la situazione di Impagnatiello

Intanto dalla procura di Milano filtra che le ustioni estese sul corpo di Giulia Tramontano, emerse ieri nel corso dell'autopsia assieme alle almeno 37 coltellate inferte, saranno un ulteriore elemento che gli inquirenti prenderanno in considerazione per arrivare a sostenere che Alessandro Impagnatiello premeditò l'omicidio della fidanzata.

Il barman 30enne avrebbe cercato in ogni modo di "alterare la scena del crimine", inscenando una fuga della giovane dalla loro casa di Senago seguita da un possibile suicidio. Tra le varie cose aveva anche detto a più riprese nei giorni precedenti al delitto che Giulia aveva problemi mentali e che diceva di "volerla fare finita".

La premeditazione resta un punto centrale delle indagini ancora in corso, dopo che sono venute a galla alcune ricerche online sospette da parte del killer.