Uccisa dal fidanzato, il parroco: "Troppo presto per pensare al perdono. Voleva battezzare Thiago"

Si è pregato, durante le messe domenicali, per Giulia Tramontano e il suo figlioletto, Thiago. Don Salvatore Coviello, il parroco di Sant'Antimo, ha fatto leggere una preghiera dei fedeli dedicata a mamma e figlio uccisi da Alessandro Impagnatiello. Giovedì 8 giugno è prevista una fiaccolata con partenza dalla Villa Comunale di Sant'Antimo, con un passaggio davanti alla casa natia di Giulia. Parteciperanno tra gli altri un sociologo e il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo. Annullata ieri l'accensione di luminarie e l'esplosione di fuochi d'artificio per l'annuale festa patronale. Ancora incerta la data dei funerali. Si attende infatti l'autopsia che dovrebbe essere effettuata martedì prossimo. "La fiaccolata sarà un modo per stringersi intorno alla famiglia e diffondere una cultura della prevenzione del fenomeno della violenza di genere. La comunità tutta è invitata a partecipare, non solo in segno di vicinanza alla famiglia di Giulia e per la sua memoria, ma anche per manifestare, ribadire e veicolare un messaggio di protesta contro l'ennesimo fenomeno di violenza contro una donna", ha spiegato il sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno.

"Troppo presto per parlare di perdono"

"Parlare di perdono è troppo prematuro in questo momento. Il perdono è un cammino che richiede tempo, penso che se ne parlerà molto al di là nel tempo", sono invece le parole del parroco di Senago don Sergio Grimoldi dopo la messa domenicale. Dedicata una preghiera per la sfortunata 29enne e per il figlioletto che portava in grembo da 7 mesi. Il diacono che ha letto l'omelia ha poi spiegato: "Avrei dovuto incontrare Giulia a breve per introdurli in questo percorso dei battesimi, la tragedia quindi mi ha colpito in modo ancora più drammatico - ha detto - penso alla gioia con cui avrei battezzato quel bambino e ho tanto desiderato di poterlo fare nei giorni in cui Giulia era sparita e tutti speravamo di ritrovarla viva".

L'ex amante: "Non l'ho fatto entrare in casa perchè avevo paura"

"Lui insisteva perché lo facessi entrare a casa, ma io non ho voluto perché avevo paura, non sapevo che fine aveva fatto Giulia e di che cosa fosse capace". E' il racconto agli inquirenti delle ore successive all'omicidio di Giulia Tramontano della collega del barman con cui intratteneva una relazione. "Alessandro ha iniziato a chiedermi di vederci sabato. Le sue richieste erano talmente pressanti che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati. Giulia mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessava solo il bimbo e la sua salute. Non sapeva se si fosse recata a Napoli dai suoi genitori ma sicuramente non voleva più vedere Alessandro. Sarebbe comunque tornata a Senago, dopo il nostro incontro, per parlare" con lui e "per lasciarlo", è quanto ha messo a verbale lo scorso 31 maggio la ragazza inglese.