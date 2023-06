Omicidio Giulia Tramontano, il fidanzato vuole togliersi la vita

'Togliersi eventualmente la vita è l'unica forma di pentimento che lui ritiene corretta in questo momento, l'unica che abbia un senso. L'ha ripetuto l'altra notte più volte e lo ha ribadito'' oggi durante l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di San Vittore, Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano. A raccontarlo all'uscita dalla casa circondariale è stato il suo legale Sebastiano Sartori, che ai cronisti che gli chiedevano se chiederà di trasferire il 30enne in una struttura sanitaria, ha risposto: ''No, no, può rimanere in carcere''. E alla domanda se chiederà una consulenza psichiatrica: ''Vedremo, vedremo, io come difensore devo approfondire alcuni aspetti''. L'avvocato non teme che Impagnatiello possa compiere gesti estremi all'interno del carcere: ''Sono sereno, sono bravi e hanno trovato credo una giusta soluzione'', ha detto.

Le indagini su eventuali complici

I carabinieri del nucleo investigativo di Milano e i colleghi della compagnia di Rho stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Senago, il comune alle porte di Milano. L'obiettivo - a quanto si apprende - è duplice: da un lato quello di verificare che il barman 30enne non abbia avuto complici e dall'altro ricostruire con esattezza gli spostamenti dell'uomo, che ha confessato di aver ucciso Giulia la sera dello scorso sabato all'interno del loro appartamento di Senago e di averne poi inscenato e denunciato la scomparsa, mentre tentava di disfarsi del corpo, dandolo due volte alle fiamme e poi nascondendolo in garage, nel bagagliaio dell'auto e infine in un'intercapedine in un'area dismessa, dove su sua indicazione i carabinieri lo hanno trovato nella notte tra mercoledì e giovedì. Le immagini potranno quindi chiarire se aderisca al vero il racconto di Impagnatiello, che - scrivono l'aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo nel decreto di fermo - ''ha dimostrato di essere in grado di mentire ripetutamente e di cambiare più volte versione dei fatti''. Il 30enne ha sostenuto anche questa mattina durante l'interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip Angela Minerva di aver ucciso Giulia e di averne occultato il cadavere da solo, senza l'aiuto di complici.

La raccolta fondi

“Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano. È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi". Lo scrive nell'ultimo post pubblicato su Instagram Chiara Tramontano, sorella di Giulia. "Ti guardo in questa foto - scrive Chiara a commento dell'immagine della sorella sorridente, pubblicata per il lancio di un'iniziativa di fundraising in sua memoria - e penso a quanto Thiago ti potesse somigliare. Avrebbe preso i tuoi occhi, questi occhi mi tormenteranno per sempre. Non potrebbe esserci immagine più bella per questa raccolta fondi".

I colleghi di Chiara Tramontano hanno lanciato una raccolta fondi in memoria di Giulia. L'iniziativa, lanciata sulla piattaforma 'Gofundme' meno di 24 ore fa ha già raccolto oltre 4.000 euro, su un obiettivo prefissato di 10.000. I contributi verranno devoluti in parte all'associazione Penelope, che si è occupata del caso di Giulia, e in parte saranno impiegati a supporto di iniziative anti-violenza in Italia. La racconta fondi è stata rilanciata sul proprio canale Instagram anche dalla sorella della 29enne, Chiara Tramontano, che lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. "Questa foto esprime tutta la tua bontà d'animo e tenerezza, la stessa che ha guidato l'apertura di questa bella iniziativa", scrive Chiara, ringraziando "i miei amici, colleghi dell'Istituto Italiano di Tecnologia e tutti coloro che stanno supportando questa iniziativa in ricordo della mia bellissima e insostituibile sorella maggiore Giulia".