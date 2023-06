Omicidio Giulia Tramontano: ritrovati i documenti e l'arma del delitto

I vigili del fuoco hanno ritrovato alcuni documenti di Giulia Tramontano e anche il coltello con il quale il compagno Alessandro Impagnatiello l'avrebbe uccisa. La scoperta è stata fatta in un tombino, nei pressi della stazione della metropolitana Comasina a Milano. I caschi rossi avrebbero ritrovato la patente di guida della 29enne e una carta bancaria (verosimilmente un bancomat) piegata a metà. Non ancora confermata, invece, la notizia del ritrovamento anche di un taglierino.

"Trovata l'arma del delitto"

Intanto, Alessandro Impagnatiello - reo confesso dell'omicidio della giovane - durante l'interrogatorio ha dichiarato: "Nel momento in cui ho deciso di uccidere la mia compagna non c’era né ira né rabbia né desiderio di vendetta". Il barman, inoltre, avrebbe anche indicato il luogo dove era stata occultata l'arma del delitto.

"L'arma è stata indicata, è stata repertata e sapremo tutto quanto all'esito", ha detto l'avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale della famiglia Tramontano. Si tratterebbe di un coltello che il 30enne - dopo l'omicidio - avrebbe lavato e riposto in un ceppo portacoltelli sopra il frigorifero in cucina.

"L'ho uccisa senza motivo"

Tornando alle motivazioni che avrebbero spinto Impagnatiello ad uccidere la 29enne, agli inquirenti è stato risposto: "Ho deciso senza motivazioni. Ci sto pensando costantemente. La situazione era per me, mi passi il termine, stressante. Questa è l’unica cosa che posso dire, ma non c’era un reale motivo".

Impagnatiello è accusato di omicidio volontario aggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere. In una prima versione aveva raccontato che Giulia, dopo aver incontrato l'amante del compagno, nel litigare si sarebbe ferita in più punti del corpo e che lui l'avrebbe colpita mortalmente "per non farla soffrire". Solo successivamente ha dichiarato: "Giulia non si è pugnalata, si è ferita inavvertitamente sul braccio destro mentre tagliava le verdure. Ho preso io il coltello e ho proseguito".

Ora si cerca il cellulare di Giulia in un tombino. Davanti al gip, Impagnatiello ha anche parlato dell'occultamento del corpo di Giulia: "Ho spostato il cadavere dalla sala alla vasca da bagno, poi scendendo le scale verso il box, poi alla cantina, e nuovamente al box. Ho trascinato il corpo lungo le scale. Cantina e box si trovano sullo stesso piano, non ci sono ostacoli che li separano".