Ottocento sentenze arretrate, si dimette il giudice-poeta napoletano: “Non gli piace il suo lavoro”

Ha fatto molto discutere la vicenda di Ernesto Anastasio, magistrato napoletano di 54 anni, finito al centro di un procedimento disciplinare per un accumulo di oltre 800 fascicoli arretrati nel corso della sua carriera, prima come giudice civile a Santa Maria Capua Vetere e poi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

L'uomo, prima della conclusione del procedimento nei suoi riguardi, si è – come riportato dal collega Attilio Nettuno su CasertaNews.it – dimesso dal proprio incarico.

Le "dimissioni irrevocabili" sono state comunicate dallo stesso Anastasio al Csm nel corso dell'udienza disciplinare durante la quale è stato deciso di unificare i quattro procedimenti avviati a suo carico. Il Csm, a margine dell'udienza, ha preso atto delle dimissioni rilevando, però, che "l'autorità competente non risulta essersi pronunciata".

I giudici hanno acquisito la relazione del perito Stefano Ferracuti, medico e professore ordinario di psicopatologia forense a La Sapienza di Roma, che ha sottoposto Anastasio ad una perizia per valutare se sussistessero patologie che impedissero ad Anastasio di poter svolgere le proprie funzioni. Nella sua perizia Ferracuti ha evidenziato come Anastasio si trovi “a svolgere un ruolo professionale che non è soddisfacente per i suoi obiettivi esistenziali”. In altri termini “si è trovato a fare un lavoro che non genera alcun tipo di soddisfazione personale essendo i suoi interessi e la sua immaginazione orientati in altri campi”, ovvero – come egli stesso ha spiegato nei mesi scorsi – quelli della letteratura e della poesia. Insomma: Anastasio non riesce nel proprio lavoro perché semplicemente “non vuole fare quello che sta facendo”.

Il procedimento nei riguardi del magistrato dimissionario riprenderà il 14 maggio prossimo.