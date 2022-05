Giro d'Italia, Manfredi: “Sarà un'importante vetrina per Napoli”

"Sarà una vetrina internazionale molto importante per la città e per tutta l'area metropolitana di Napoli con uno sguardo particolare sull'area flegrea e su Procida Capitale italiana della Cultura 2022. Abbiamo un territorio bellissimo, uno straordinario patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico, enogastronomico, che merita un palcoscenico quale quello che il Giro d'Italia riesce a generare, con 200 Paesi collegati, con media da tutto il mondo e una ricaduta turistica ed economica molto significativa". Il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, presenta così l'ottava tappa del Giro d'Italia, che si correrà domani, sabato 14 maggio, e che porterà la carovana rosa sulle strade del capoluogo e dei comuni di Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Bacoli e Monte di Procida.

"Sarà un giorno di festa - prosegue Manfredi - che tutto il mondo potrà ammirare. Abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti a questo appuntamento, così come tutti i comuni dell'area flegrea che ringrazio per l'impegno e la grande vivacità dimostrati. Grazie a questo evento, infatti, si è creato un importante spirito di coesione istituzionale, con il coordinamento della Città Metropolitana, e anche un grande senso di comunità: la partecipazione dei cittadini, insieme con le Istituzioni, è stata straordinaria e ha consentito l'organizzazione di una miriade di iniziative collaterali con una grande offerta culturale e turistica che il nostro territorio ha saputo mettere in campo". "La visibilità e la copertura mediatica che questa manifestazione porta con sé - aggiunge il sindaco metropolitano - darà luogo, sul lungo periodo, a un incremento stabile della richiesta turistica, grazie alla promozione e valorizzazione del territorio e delle eccellenze locali".