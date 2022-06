In giro con una mazza da baseball tra le mani: denunciato

A Castellammare, i carabinieri della compagnia locale hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città. Denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere un 30enne del posto incensurato. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre passeggiava in via Privati con una mazza da baseball tra le mani. Non è ancora chiaro il motivo.

A Pozzano, invece, denunciato un parcheggiatore abusivo sorpreso nell’attività illecita con recidiva nel biennio. Arrestato per evasione anche un 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno trovato a spasso a viale Europa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Ora è in attesa di giudizio. Durante i controlli sono state identificate 45 persone e controllati 36 veicoli. Diverse le contravvenzioni al codice della strada.