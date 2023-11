Camionista muore nel sonno dopo il turno di lavoro: addio a Giannino "Chiò Chiò"

Lutto a Giugliano per l'improvvisa e prematura scomparsa di Giovanni Ciccarelli, a tutti noto come "Giannino Chiò Chiò". Ad ucciderlo sarebbe stato un infarto fulminante nel sonno. Il camionista 52enne ieri mattina, dopo il turno di lavoro, aveva parcheggiato il camion presso una stazione di servizio in provincia di Agrigento per riposarsi.

Proprio durante il sonno, come detto, è stato colpito dal fatale malore. Sul posto è intervenuta la polizia e i vigili del fuoco che hanno forzato il camion dove hanno rinvenuto il corpo ormai esanime. La notizia della sua tragica morte è subito arrivata a Giugliano dove, in queste ore, l'intera cittadinanza si stringe alla famiglia.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. "Hai colpito anche questa volta cavallo sbizzarrito; CHIÓ CHIÓ per gli amici, hai lasciato senza parole a molti, per questa tua prematura ed improvvisa scomparsa. Amico mio che la terra ti sia lieve… Riposa in pace", ha scritto, ad esempio, Aniello.