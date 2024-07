Due giovani accoltellati nel cuore della città: trasferiti in ospedale

La notte scorsa i carabinieri sono intervenuti a piazza Garibaldi per due cittadini extracomunitari feriti. La dinamica dell’evento non è ancora chiara, ma la prima vittima, un 30enne cittadino tunisino, è stata trasferita nell’ospedale del Mare dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per “ferita lacero contusa da arma bianca alla parete posteriore emitorace sinistro”.

La seconda vittima, invece, anche lui tunisino, 24 anni, è stata trasferita all’ospedale Pellegrini per poi essere dimesso con sette giorni per “f.l.c. gluteo destro”. In piazza - all’altezza di un bar alla sinistra della nota statua - i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello. Indagini in corso da parte dei militari per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.