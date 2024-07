Brutale aggressione nella "219", feriti due giovani: è mistero sul movente

La notte scorsa i carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra per due persone ferite. Poco prima si erano presentati un 24enne e un 26enne, il primo di Castello mentre l’altro di Pomigliano (il maggiore è già noto alle forze dell’ordine). I due sarebbero stati aggrediti da alcuni sconosciuti.

In particolare, scondo i primi accertamenti, i due sarebbero stati picchiati da almeno 4/5 persone mentre erano all’interno delle palazzine popolari della 219 di Castello di Cisterna. I motivi dell’aggressione non sono, però, ancora chiari. Il 24enne ha subito una ferita da taglio alla gamba, ma non è in pericolo di vita. Il 26enne, invece, ha riportato una ferita lacero contusa alla testa e ferita da taglio all'addome. Anche lui non è in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.