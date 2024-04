Sguardo di troppo in piazza: giovane accerchiato e pestato a sangue

I carabinieri sono intervenuti a Pomiglia d'Arco in piazza Giovanni Leone – allertati dal 112 – per la segnalazione di un’aggressione. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima almeno 3 persone, per uno “sguardo di troppo”, avrebbero aggredito in piazza Primavera un 18enne incensurato prendendolo a calci e pugni.

I militari hanno contattato il 118 con i sanitari che hanno trasferito la vittima (maggiorenne da pochi giorni) nell’ospedale vecchio Pellegrini di Napoli. Per il 18enne, poi dimesso, “trauma maxilofacciale con fratture scomposte delle ossa del naso, guaribile in 41 giorni”. Indagini in corso da parte dei Carabinieri, telecamere della zona acquisite.