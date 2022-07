Tragedia in serata: giovane ritrovato senza vita in casa

Tragedia questa sera al Rione Sanità dove un giovane è stato ritrovato senza vita. Il corpo era in casa ed è stato scoperto verso le 21,30. Immediati sono scattati i soccorsi che, però, sono risultati inutili. Per il 19enne già non c'era più nulla da fare.

Le generalità del giovane non sono note, ma sui gruppi social sono già tanti i messaggi per lui e di cordoglio per la famiglia. La tragedia, infatti, sulla quale sono in corso accertamenti, ha sconvolto tutti gli abitanti del quartiere.