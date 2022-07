Non rispetta l'alt dei carabinieri e fugge con lo scooter: investe alcuni passanti, poi cade

I carabinieri della compagnia Centro, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno arrestato nella zona dei Quartieri Spagnoli un incensurato 18enne napoletano per resistenza a pubblico ufficiale.

Insieme ad un complice momentaneamente sfuggito, il giovane non ha rispettato l?alt imposto dai militari ed è fuggito con il suo scooter. Per la fretta ha investito alcuni passanti, ha perso l?equilibrio ed è finito a terra. I pedoni colpiti, fortunatamente, non hanno riportato ferite.

Il 18enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.