Diciannovenne colpito con 15 coltellate: è in prognosi riservata

Allertati dal 112 verso le due di questa notte, i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti presso l’ospedale Vecchio Pellegrini dove si era presentato un 19enne che presentava ben 15 ferite d’arma da taglio. Del giovane si sa che è incensurato e risiede nel Borgo Sant’Antonio Abate. L’aggressione sarebbe avvenuta per motivi ancora sconosciuti in piazza S. Maria della Fede.

Ovviamente sono in corso indagini per identificare l'aggressore, che sarebbe uno solo, e ricostruire la dinamica dell'accoltellamento. Il 19enne è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita: le ferite, infatti, fortunatamente, non sono eccessivamente profonde. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.