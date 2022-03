Scappa alla vista della Polizia: giovane pregiudicato fermato dopo un inseguimento

Giovedì sera i poliziotti hanno bloccato, dopo un breve inseguimento in via Sant’Andrea Avellino, un motociclista che, per eludere il controllo, si era dato alla fuga ed è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo lungo 10 cm.

Il giovane, un 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi o oggetti atti ad offendere e guida senza patente; il motociclo è stato altresì sottoposto a sequestro perchè privo di copertura assicurativa.