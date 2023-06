Questa notte gli agenti del commissariato Ponticelli sono intervenuti presso l’ospedale del Mare per un giovane, classe 2006, attinto da arma da fuoco alla spalla e alla mano sinistra in corso Sirena, nella zona orientale di Napoli.

Il giovane non è in pericolo di vita. La dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione.