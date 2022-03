Reagisce alla rapina e viene colpito alla testa: giovane finisce in ospedale

Paura ieri per un giovane napoletano rimasto ferito durante un tentativo di rapina. Il protagonista della vicenda è un 22enne di Napoli che si trovava nel casertano - precisamente nei pressi della stazione di Albanova - dove ha passato la giornata con la fidanzata.

Nel recarsi alla stazione, per rientrare a casa, è stato avvicinato da due persone che lo hanno aggredito per rapinarlo. Il giovane ha reagito ed è stato colpito con il calcio della pistola alla testa. Dopo che i due malviventi si sono allontanati, il giovane è tornato dalla fidanzata ed è stato trasportato all'ospedale più vicino per le cure del caso.