Giovane reagisce alla rapina e viene ferito a colpi di pistola

Ha reagito ad una rapina ed è stato ferito a colpi di pistola. Il fatto è avvenuto a Casoria e vede come protagonista un 26enne di Napoli. L'uomo, secondo quanto raccontato alla polizia, era in strada a bordo della sua auto quando sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter. I rapinatori gli avrebbero intimato di consegnare l'orologio di valore che aveva al polso, sotto minaccia di una pistola.

Il 26enne, però, si sarebbe rifiutato tentando una reazione. La risposta di uno dei rapinatori è stata l'esplosione di alcuni colpi di pistola: uno dei quali avrebbe raggiunto la vittima alla gamba destra. Dopo il fatto, i rapinatori sono fuggiti mentre il giovane - che risulta incensurato - si è recato in ospedale Cardarelli. Indagini in corso sulla sua versione dei fatti.