Aggredito con cocci di bottiglia e rapinato: 27enne finisce in ospedale

Questa notte, intorno alle 2, i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono intervenuti in piazza Garibaldi per prestare soccorso ad un 27enne gambiano, ferito in più parti del corpo.

L’uomo, senza dimora, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini e poi dimesso con una prognosi di 15 giorni per “F.L.C. alla gamba sx, braccio sx e sottomento’’.

Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora tutta da verificare, il 27enne sarebbe stato prima ferito con alcuni cocci di bottiglia da suoi connazionali e poi rapinato di portafogli e cellulare. Indagini dei carabinieri in corso per chiarire la dinamica.