Si schianta con l'auto e perde i sensi, la denuncia: "Derubato dai passanti"

Un episodio vergognoso si sarebbe verificato ad Afragola nei giorni scorsi. Un giovane sarebbe rimasto coinvolto con la propria auto in un incidente in via Pietro Nenni, ma invece di essere aiutato è stato derubato. I passanti, infatti, invece di sincerarsi delle sue condizioni e aiutarlo ad uscire dall'abitacolo avrebbero "saccheggiato" la sua auto, portando via diversi oggetti.

Le'pisodio è finito subito sui social anche grazie alla denuncia della mamma del giovane. Su TikTo, infatti, è comparso un video con una foto dell'incidente e il seguente messaggio: “Vi dovete solo vergognare. Mio figlio era qui in macchina e nessuno è andato vicino. Solo a guardare e avete rubato tutto dall’auto. Siete l’immondizia”.