Mercoledì mattina gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una donna in corso Sirena.

Lì hanno sorpreso un 26enne napoletano, accertando che lo stesso è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e, per tale motivo, lo hanno arrestato per evasione.