Paura in serata, giovane pestato dopo partita di calcetto: corsa in ospedale

Paura ieri sera a Casoria dove un giovane è stato brutalmente picchiato dopo una partita di calcetto per qualche "parola di troppo" volata in campo. Il giovane, di circa 20 anni, come apprende NapoliToday, ha raccontato di aver subito minacce durante una partitella da alcuni soggetti della squadra avversaria, non ancora idenificati. Al rientro negli spogliatoi il giovane è stato brutalmente pestato da più persone, riportando diversi lividi. Gli amici lo hanno accompagnato al pronto soccorso del C.T.O. dove ha ricevuto le cure del caso.