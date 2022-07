Accoltellato un 17enne in pieno giorno: ricoverato a Villa Betania

Un 17enne è stato ferito questa mattina con un'arma da taglio a Napoli. Il giovane, del quartiere Ponticelli, sarebbe stato ferito dopo una discussione nata con alcuni sconosciuti per motivi di viabilità in via Argine, nella zona orientale della città.

Il giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania dove è stato curato per una ferita da punta e da taglio al gluteo destro e giudicato guaribile in sette giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto e l'autore del ferimento.