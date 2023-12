Giovane reagisce ad una rapina e viene accoltellato: stava andando a lavorare

Questa mattina a piazza garibaldi, poco distante la libreria Feltrinelli, un giovane è stato accoltellato. Si tratta del dipendente di un noto bar di piazza Nazionale che stava andando a lavoro. Il 34enne sarebbe stato avvicinato da un malvivente che l'avrebbe colpito dopo la reazione ad una rapina.

Il giovane non è in gravi condizioni ed è stato medicato presso il pronto soccorso dell'ospedale del Mare. "Non è più sopportabile - dichiara Enrico Cella consigliere della 4 municipalità - che un lavoratore sia aggredito con l'indifferenza di tutti. Il quella zona sarebbe opportuno potenziare i controlli l'appello che faccio al nuovo Prefetto Michele Di Bari".