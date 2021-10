Movida violenta. Accoltellamenti e pestaggi: due minori in ospedale

I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti questa notte presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini. Era circa mezzanotte quando un 16enne è arrivato con una ferita da arma da taglio alla coscia destra. Secondo quanto dichiarato, il giovane sarebbe stato ferito da uno sconosciuto e in maniera del tutto gratuita, in Largo San Giovanni Maggiore. Sono 10 i giorni di prognosi prescritti, il minore è stato riaffidato ai genitori.

Ancora al Pellegrini, qualche minuto più tardi si è presentato un secondo minore, appena 14enne. Era stato aggredito da alcune persone davanti ad un bar in Via dei Carrozzieri a Monteoliveto. Sarebbe stato colpito al volto e alla testa con schiaffi e pugni. Motivazioni ancora ignote. Per lui 21 giorni di prognosi prescritti dai sanitari del pronto Soccorso dove è stato portato da alcuni passanti. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro indagano per accertare dinamica e individuare i responsabili.

Notte impegnativa per i medici del pronto soccorso del Pellegrini dove è stato trasportato anche un nigeriano di 40 anni, ferito in più parti del corpo verosimilmente con un coltello. E’ tuttora ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Sarebbe stato aggredito intorno alla mezzanotte da un altro extracomunitario, all’interno di uno shop nel quartiere Vasto, a ridosso della stazione metro di Piazza Garibaldi. Motivazioni e dinamica ancora poco chiare. Indagini in corso per identificare il/i responsabile/i a cura dei Carabinieri della Compagnia Stella.