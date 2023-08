Violenta lite finisce nel sangue: giovane colpito con diverse coltellate

I carabinieri di Afragola sono intervenuti nell’ospedale di Frattamaggiore per una persona ferita. Poco prima un 30enne afragolese già noto alle forze dell’ordine era arrivato al pronto soccorso con ferite da arma da taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo mentre era ad Afragola avrebbe litigato, per motivi ancora non chiari, con alcune persone a lui sconosciute per poi alla fine essere accoltellato.

Il 30enne non è in pericolo di vita, per lui ferite da arma da taglio al costato e alla gamba destra. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.