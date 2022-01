Ferito alla schiena con un coltello: corsa in ospedale per un minorenne

Accoltellato alla schiena per motivi ancora da chiarire. L'episodio, avvenuto la sera del 2 gennaio, riguarda un 13enne, rimasto ferito dopo aver ricevuto diverse coltellate mentre si trovava in una via del centro di Frattamaggiore.

Il 13enne, che ha riportato anche ferite al volto, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Ancora ignoti l'autore del gesto e il motivo che lo ha spinto a ferire il 13enne.

Sul fatto indagano i Carabinieri che avrebbero già chiesto di poter visionare le immagini di videosorveglianza. Gli uomini dell'Arma sono al lavoro per identificare l'aggressore e stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento non è esclusa nessuna pista.