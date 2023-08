Omicidio piazza Municipio, il musicista 24enne ucciso davanti alla fidanzata per uno scooter parcheggiato male

Uno scooter parcheggiato male, sarebbe questo il movente dell'omicidio avvenuto all'alba in piazza Municipio davanti ad una paninoteca, a pochi passi dal molo Beverello e dalla sede del comune Napoli.

Dalle telecamere di videosorveglianza, è infatti possibile notare la vittima, Giovanbattista Cutolo, musicista della prestigiosa Orchestra Scarlatti young, discutere, mentre era in compagnia della fidanzata, con un ragazzo prima di essere ucciso con colpi d'arma da fuoco.

Fermato un 16enne

La squadra mobile che indaga sull'omicidio del 24enne (incensurato) ha fermato un 16enne. Il giovanissimo, sospettato di omicidio è stato portato in questura a via Medina per essere interrogato.

L'Orchestra Filarmonica Campana OFC: "Aveva grandi prospettive"

"Oggi è un giorno triste, il cornista Giovanbattista Cutolo è stato ucciso a Napoli per uno scooter parcheggiato male. Il presunto assassino ha 16 anni. Giovanbattista era stato con noi nell'ultima produzione dell'orchestra, era un giovane di grandi prospettive, formatosi e cresciuto nell'Orchestra Scarlatti Young. Ciao Giovanbattista noi ti ricorderemo così, in orchestra con il tuo strumento a manifestare la tua sensibilità, la tua passione, il tuo lavoro. Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari esprimendo le nostre più sentite condoglianze", scrive sui social l'Orchestra Filarmonica Campana OFC, per ricordare il giovane scomparso oggi.

L'esibizione in 'Napoli suona ancora'

Giovanbattista Cutolo si era esibito al corno nel Duo Hadyn, nel 2021, con Sara Brandi al flauto, in occasione dell'evento del comune 'Napoli suona ancora'. Il video dell'esibizione del talentuoso 24enne, la cui vita è stata spezzata troppo presto.